"Die Frage ist nicht ob, sondern wann der Ölunfall kommt"

Kanada ist eines der Länder mit den höchsten Ölvorräten der Welt. Das Öl wird vor allem aus Teersanden in der Provinz Alberta im Landesinneren gewonnen. Von dort muss es für den Export noch irgendwie wegtransportiert. Für diesen Zweck soll nun eine fast 1000 km lange Pipeline bis an die Westküste gebaut werden, die Transmountain Pipeline. Das Unternehmen dahinter, Kinder Morgan, verspricht Billionen Dollar für die Kanadische Wirtschaft. Doch der Widerstand gegen die Pipeline ist groß. UmwerltschützerInnen befürchten Ölverschmutzungen. Und die Pipeline führt durch die Gebiete von indigenen Gruppen, die dadurch ihren Lebensraum bedroht sehen. Jetzt hat die Kanadische Regierung angekündigt, die Pipeline zu kaufen. Damit will sie Kinder Morgan garantieren, dass die Pipeline trotz der Proteste gebaut werden kann und die InvestorInnen nicht abspringen. Mit den Widerständen gegen die Transmountain Pipeline hat sich Lukas Komm für seine Masterarbeit beschäftigt. Er war im vergangenen Sommer in Vancouver und hat dort die Proteste miterlebt.