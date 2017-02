Die Freiburger Woche der Inklusion

Im Rahmen der Woche der Inklusion finden zwischen dem 12. und 22. Februar 2017 zahlreiche Veranstaltungen in Freiburg statt, deren Ziel es ist die vielen verschiedenen Inklusionsprojekte in der Stadt vorzustellen. Zum Abschluss der Veranstaltung wird beim Stadtforum Inklusion am 22.2.2017 der derzeitige Stand des Freiburger Aktionsplanes vorgestellt.

Darüber, warum die Woche der Inklusion wichtig ist, was die drängendsten Hindernisse in Freiburg sind und welche Initiativen bereits bestehen, haben wir mit Guido Willmann von der Koordinationsstelle Inklusion der Stadt Freiburg gesprochen.

Das Programm und weitere Informationen finden sich auf den Seiten der Stadt Freiburg: http://www.freiburg.de/pb/,Lde/883587.html