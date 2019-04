Noch einmal Maxi Sound:

Dieses Mal geraten die Disco-Töne etwas in den Hintergrund und wir werden mehr aus den 80er Jahren zu hören bekommen. Interessante Maxi-Variationen von Depeche Mode, Romantics, Captain Sensible, Propaganda, Lou & the Hollywood Bananas, Art of Noise, O.M.D. und ähnliches.

Mit Jochen Haas