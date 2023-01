Die Jenischen - Folge 2: Verfolgung im Nationalsozialismus

Bis heute gibt es eine Mauer des Schweigens in vielen jenischen Familien. Als sogenannte Assoziale wurden Viele im Nationalsozialialismus verfolgt und in Konzentrationslager verschleppt. Manche kamen nie mehr zurück. Nicht nur jenische Kinder ließen die Nazis in Kinderheimen verhungern.

Im Podcastprojekt der Geschichtswerkstatt der Lessingrealschule haben Schülerinnen und Schüler aus vier Freiburger Schulen das Fest der Jenischen im Freiluftmuseum in Wackershofen besucht. Ihr hört den zweiten Teil einer Collage aus den Eindrücken und Gesprächen dieser Reise.