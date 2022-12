"Die Kunst ist wirklich eine internationale Sprache - und alle verstehen sie"

Am 16. Dezember ist es genau drei Monaten her, dass ist Gina Masha Amini von der iranischen Sittenpolizei festgenommen wurde und nur wenige Stunden später starb. Seit drei Monaten hält die feministische Revolution im Iran an, sind die Menschen auf den Straßen, kämpfen für ihre Freiheit, für einen Systemwandel und gegen das Regime. Im Winterer Foyer des Freiburger Theaters gab es am 02. Dezember dazu unter dem Titel „Frauen Leben Freiheit“ ein Podiumsgespräch mit Lesung zur aktuellen Situation. Eine zentrale Frage war dabei: Welche Bedeutung hat Kunst für die Revolution? Wie treiben Musik, Fotografie, Design und bildende Kunst die Proteste voran und wie wirken sie sich auf den Mut und die Unerschrockenheit iranischer Menschen aus? Und gelingt es der iranischen Regierung durch Propaganda am Ende sich auch die Kunst anzueignen und sie anzugreifen? Im Gespräch auf dem Podium waren Samira von WomenLifeFreedom, Freiburg, Dr. Olmo Gölz, Akademischer Rat am Orientalischen Seminar der Universität Freiburg und Hossein Khazaei, iranischer Designer und Grafiker. Außerdem hört iht Ausschnitte aus einem im Kontext der aktuellen Proteste verfassten und anonym erschienenen Text, der sich um den Einfluss von Fotografien auf die Revolution dreht und auf literarische, fast schon poetische Weise beschreibt, wie durch Bilder Kettenreaktionen entstehen, wie es sich anfühlt, plötzlich selbst zu den Frauen zu gehören, die man vorher auf den Foto gesehen hat, und warum die Proteste deshalb auch einen figurativen, situationsbedingten Charakter haben. Es geht um die Selbstermächtigung der Frauen und die Entdeckung der Fähigkeiten ihres eigenen Körpers und seiner revolutionären Kraft, die vorher durch das Regime unterdrückt wurde. Revolutionär ist auch die feministische Poesie einer der bedeutendsten Dichterinnen der iranischen Moderne: Forugh Farrochzad. Ihr Gedicht „Ich werden die Sonne wieder grüßen“ beschreibt in fast prophetischer Vorausahnung der aktuellen Revolution eine dunkle Gegenwart, die Erinnerung an eine bessere Vergangenheit aber auch der Hoffnung auf eine Veränderung in der Zukunft.

Das Design von Hossein könnt ihr kostenlos herunterladen und ausdrucken: https://drive.google.com/drive/folders/1tb36yteT_NnPYqW08E0Uz8Avd5lWp5BH