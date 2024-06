"Die Polizei zu rufen ist keine Option"

Mia Mingus beschreibt sich selbst als "physically disabled, queer Korean transracial and transnational adoptee " und als Überlebende von sexuellem Kindsmißbrauch. Das alles prägt ihre Arbeit als Aktivistin. Sie arbeitet mit den Methoden der Transformativen Gerechtigkeit. Sie ist Pädagogin und Autorin.

Interventionen, Kreisdynamiken, Mediation, Einrichten von Bezugsgruppen oder „Pods“ – die Mittel der Transformativen Gerechtigkeit sind alle sehr zeitaufwändig. Ein Prozeß kann über Monate oder sogar Jahre andauern. Wir leben in einem kapitalistischen System – wir haben Verpflichtungen, Jobs, Kinder, Behinderungen. Ich will von ihr wissen: wie schaffen es Leute, die in Prozesse der Transformativen Gerechtigkeit involviert sind, die Zeit dafür zu finden?