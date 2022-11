Bei 10,4 % lag die Inflation im Oktober in Deutschland. Die Energiepreise sind gar um 43 % und die Lebensmittelpreise um 20,3 % gestiegen. „Immer mehr von uns wissen kaum noch, wie sie am Ende des Monats ihren Einkauf bezahlen sollen oder woher das Geld für die anstehenden Heizkosten kommen soll. Der Krieg und die Corona-Pandemie haben ihren Einfluss auf die Inflation. Doch die Preise steigen nicht von selbst, sie werden erhöht. Es ist der Zwang zur Gewinnsteigerung im Kapitalismus, der die Preise steigen lässt. Es sind die Unternehmen, die Gewinne aus unserer Not schlagen. Die Reichen werden immer reicher und die Armen werden immer ärmer.“ so heißt es im Aufruf des Freiburger Bündnis gegen Preiserhöhungen, das am Samstag um 14 Uhr am Stühlinger Kirchplatz zur Demo - Die Preise müssen runter! - Krisen solidarisch lösen - Für ein gutes Leben für alle! aufruft. Wir haben mit Wendelin aus dem Bündnis gesprochen.