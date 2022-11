Warum sich die Erwerblsoeninitiative BASTA! eher nicht nicht an den Protesten im "heißen Herbst" beteiligt

Für ein solidarischen Herbst; Genug ist Genug, Preise runter etc. Es gibt auch auf der politischen Linken momentan bundesweit zahlreiche Proteste im Zusammenhang mit der Belastung durch rasant steigende Lebenshaltungskosten, die die ärmeren Teile der Bevölkerung natürlich besonders stark treffen. Gerade jetzt, so erklären viele nachvollziebar, ist es wichtig nicht den Rechten und Querdenker:innen die Straße zu überlassen. Die selbstorganisierte Erwerblsoeninitiative BASTA! aus Berlin, in der sich Erwerbslose, Beschäftigte mit geringem Einkommen und Studierende mit wenig Geld organisieren, erklärte allerdings Ende Oktober, dass sie sich bisher nicht an den Demos und sog. sozialen Bewegungen, die Preissteigerungen betreffen, beteiligen.

Warum das so ist, darüber haben wir mit Anna BASTA! gesprochen.