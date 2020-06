Die Rolle Indiens im 2. Weltkrieg

Der 2. Weltkrieg brach aus, als Indien sich mitten im Unabhängigkeitskampf gegen die Kolonialmacht Großbritannien befand. 1939 erklärte der britische Vizekönig Lord Linlithgow den Kriegseintritt Britisch-Indiens auf Seiten des Empire, ohne die gewählten indischen Volksvertreter zu konsultieren. So wurde das Land ungewollt mit in den Kampf gegen Nazi-Deutschland und dessen Verbündete Italien und Japan gezogen. Welche Rolle spielte Indien im 2. Weltkrieg? Welche Auswirkungen hatte der 2. Weltkrieg auf Indien? Und gab es Entschädigungen seitens der britischen Kolonialmacht für die erzwungene Miteinbeziehung in den Krieg?

Greta Panschar befragte dazu die Historikerin Dr. Maria Framke. Sie verfasste ihre Promotion zum Thema "Wahrnehmungen und Aneignungen von Faschismus und Nationalsozialismus in Indien zwischen 1922 und 1939". Seit 2015 ist sie am Lehrstuhl für Europäische und Neueste Geschichte der Uni Rostock tätig und schreibt zur Zeit an ihrer Habilitation zu dem Thema „South Asian Humanitarianism in armed conflicts, 1899-1949“.