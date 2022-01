"Die russische politische Klasse hat das Ende des Imperiums nie richtig akzeptiert"

Wenn die von Russland nie dementierten Angaben stimmen, hat die russische Armee rund 100 000 Soldaten an der Grenze des ungleich schwächeren Nachbarn Ukraine zusammengezogen, zum Teil von Standorten, die tausende Kilometer entfernt lagen. Dazu hat Russland nun auch noch Truppen nach Weißrussland verlegt. Niemand, der nicht in Putins Gehirnwindungen schauen kann, kann sagen was der Kreml Herr da vorhat. Radio Dreyeckland fragte trotzdem einen Experten, den langjährigen freiburger SPD-Bundestagsabgeordneten Gernot Erler. Erler kennt sich mit der russischen Politik aus. Er hat u. a. slawische Sprachen studiert, war Staatsminister beim Bundesministerium des Äußeren und von 2014 bis 2018 Russlandbeauftragter der Bundesregierung.