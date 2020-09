Ein neuer Wagenplatz in Freiburg?

Wohnen ist in Freiburg und anderen Großstädten seit jeher ein zentrales Thema. Und Wagenplätze und Auseinandersetzungen um Wagenplätze gehörten schon immer mit dazu.

Jetzt ist in Freiburg das Wagenkollektiv Radlager auf den Plan getreten. Sie wollen einen neuen selbstverwalteten Wagenplatz in Freiburg schaffen.

Wir haben mit Cynthia vom Radlager geredet und wollten wissen, was ein Wagenplatz eigentlich ist und was das Radlager so vorhat.