Die Unterstützung des Angriffskrieges steht nur im russischen Teil

Für Sonntag ist ein Autokorso in Freiburg geplant. In einem Flugblatt steht, dass gegen die Diskriminierung russischer Menschen und für den Frieden in Europa demonstriert werden soll. Doch im russischen Teil finden sich diese Aussagen nicht, da wird der Angreifer Russland im Krieg gegen die Ukraine unterstützt. Die in der Region Freiburg lebende gebürtige Russin Nadja hat das für Radio Dreyeckland übersetzt. Außerdem berichtet sie von ihrer Arbeit in der Initiative "Engagiertes Freiburg", die gegründet wurde, um etwas gegen Menschenrechtsverletzungen in Russland zu tun und sich nun um Flüchtlinge aus der Ukraine kümmert, um Menschen deren ganzes Leben mit einem Schlag zusammengebrochen ist.