"Ich hatte das Gefühl, dass die Menschen die Sowjetunion vermissen und zurück wollen"

Vergangenen Sonntag, den 10. April 2022, fand in Lörrach ein pro-russischer Autokorso statt. Unter dem Motto "Gegen die Diskriminierung russischsprachiger Mitbürger in Deutschland, gegen Krieg, Faschismus und gegen Nazismus" demonstrierten Personen in niedriger dreistelliger Anzahl, eher für die "Spezialoperation" in der Ukraine, wie der Angriffskrieg in russischen Medien genannt wird, und für eine Rückkehr der sowjetischen Großmacht. So sieht es Elena, die an der Gegendemonstration teilgenommen hat. Warum sie es als gegeben sah, als Russin gegen den Autokorso zu protestieren, an dem hauptsächlich Deutschruss*innen teilgenommen haben sollen, erklärt diese im Interview.