Im Rahmen der Trilogie zum Narrativwandel von Querdenken sprachen wir mit Nadja, die für mehrere Monate in der verschwörungsideologischen Szene aktiv war und an den Autokorsos teilnahm. Ihr hört das Interview in voller Länge.

Ihr seid Teil der verschwörungsideologischen Bewegung und möchtet aussteigen? Habt ihr Angehörige, die an Verschwörungsmythen glauben und sucht Unterstützung? Die Zentrale Beratungsstelle für Weltanschauungsfragen hilft kostenlos und anonym.