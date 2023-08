Radio Ech (deutsch) 3.08.2023 - Schwurbeln und rechtsoffenes Ukrainebashing von Werner Rügemer

Seit der Invasion Russlands in der Ukraine 2022 tun sich immer noch viel zu viele links orientierte Menschen in Deutschland schwer damit, für die angegriffene Seite Partei zu ergreifen. Der Nährboden für solche Haltungen sind die unreflektierten Antiamerikanismus und Friedenssehnsucht, die viele Menschen leicht zu manipulieren machen. Der Vortrag von Werner Rügemer zu den angeblichen westlichen Interessen in der Ukraine vom 18.07.2023 in der Freiburger Hebel-Schule ist ein gutes Beispiel dafür. Geladen hatten attac, DFG-VK und Friedensforum Freiburg, gekommen war ein gemischtes Publikum inklusive zahlreicher verschwörungsideologischer Querdenker. In diesem Vortrag hat er nicht nur Verschwörungstheorien zu Maidanprotesten 2013/4 verbreitet und manipulativ Wirtschaftsdaten vorgetragen, sondern die Ukraine in bester trumpscher Manier als ein shithole country umschrieben. Trotz des ganzen Hasses auf Arme (die Ukrainer) waren kritische Stimmen aus dem Publikum nicht zu vernehmen.

Der Vortrag basierte im Wesentlichen auf einem Beitrag Rügemers auf den Nachdenkseiten und wurde als Mitschnitt auf der attac-Website veröffentlicht.

Ein Bericht dazu findet sich im Blog von Sebastian Müller, unserem Studiogast.

Wenig verwunderlich ist, dass sowohl die Nachdenkseiten als auch Werner RÜgemer eigene Einträge im Psiram-Wiki haben.