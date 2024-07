Die Zukunft schreibt Karacho

Am Dienstag war Fabi in seiner Funktion als Initiator von https://zukunftkaracho.de/ zu Gast bei Focus Kultur auf Radio Dreyeckland und erläuterte das Zustandekommen und die Intention des KARACHO:MAGAZIN, von welchem gerade die Ausgabe Null in der Entstehung begriffen ist.

Weiterhin erhaltet ihr in diesem Beitrag Informationen zum ZineFest "Stur Bleiben", das steigt am 28. und 29. September im Kasper Theater am Böhmischen Platz in Berlin. Für dieses sucht das Team der Initiatoren noch Lyrik, Prosa, Minidramas, Mikroessays, Zeichnungen, Fotos, Comics oder Text-Bild-Montagen.

In Davids Interview gibt es auch einen Prosatext zu hören, vielen Dank an dieser Stelle an Eva fürs Einsprechen!