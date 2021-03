discurs #10

heute lassen wir euch ohne dialogische untermalung durch die bunten wiesen der elektronischen musik schlendern. no talking, just music. tracklist: Mika Levi - blue shit Anit Levan - karma India Jordan - emotional melodical DJ Minx feat. E - Man - blind amerikkka Syana - trade´s POV ELKKA - burnt orange (edit) Trance Wax - rayna (shanti celeste remix) Ilana bryne - walken in memphis Dandana - free the system! (philou louzolo remix) DJ Fuckoff - paradise life LSDXOXO - inertia Bored Lord - hit me ravey one more time MONĀE - fuck the police alte sendungen kann eins* nachhören unter https://soundcloud.com/autonome_zaertlichkeit/sets/discurs