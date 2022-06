Ich habe was tolles für dich, und zwar eine Psychedelic-Artpop-Band, die es in sich hat! Es geht um hohe Singstimmen, um simpel gestrickte, oft marschmäßig klingende Schlagzeugspuren. Es geht um eine ziemlich fesselnde Vergroovtheit und es geht um Harmonien und Melodieläufe. Um Melodieläufe, die nicht immer vorhersehbar sind. Es geht um... Django Django. Es gibt viel gute Musik, ich erzähle dir etwas über die Band, du hörst gute Musik und ich teile dir meine Gedanken zum Thema Artpop!



Django Django? Jepp. Django Django. Sprich: Dschängo Dschängo. Echter Hörbefehl! Die vier Bandmitglieder hatten sich Anfang 2000 zusammen im Rahmen eines Studiums kennengelernt, in Schottland. Alle vier sind Briten. Zwei Schotten sinds, ein Engländer und ein Nordire. Und sie hatten Kunst studiert, waren in erster Linie früher nicht Musiker sondern Künstler. Das merkt man bist heute.



Django Django treten nicht nur so als reine Musikband auf, es umweht sie immer ein künstlerischer Anspruch. Das sieht man in ihren Musikvideos, in ihrem Artwork, erkennt man in ihrem Auftreten, aber auch einfach in der Art und Weise, wie ihre Songs komponiert sind. Und sie machen wirklich tolle Musik.