Musikgeschichten: 3 Alben für 2021?

2021 ist bald rum und war ein echtes Kackjahr, oder? Naja, in diesem Jahr war allerdings nicht alles schlecht. Beispielsweise kamen einige gute Platten auf den Markt. In der Sendung stelle ich dir drei richtig gute Platten vor. Eine französische, eine englische und eine deutsche. Hier gibts heute Hiphop mit Chanson, dann Psychodelic Pop und am Ende eine Liedermacherscheibe, Eine wunderbare Mischung!

Spoiler: Und zwar geht es um

Es gab noch einige weitere guten Scheiben — mehr dazu in der Sendung — aber nach der Sendung wirst du mindestens eine, wenn nicht zwei dieser drei Alben lieben.

Ich bin in dieser Sendung etwas verschnupft und nichtsdestotrotz bringe ich dir drei wirklich gute Alben näher. Wir hören gemeinsam ein paar Stücke, du machst dir vielleicht dazu einen Wein auf, und danach sind wir ein wenig weiser. Versprochen.