Drei Menschen aus Nürnberg im Umfeld von G7 verurteilt

Am vergangenen Mittwoch wurden drei Junge Menschen aus Nürnberg an der

französisch/spanischen Grenze Festgenommen. Laut Medienberichten waren die Drei

auf dem Weg in den Camping Urlaub nach Spanien. Polizei kontollierte das Fahrzeug.

Die Festnahme fand in der nähe von Biarritz statt wo bis Montag der G7 Gipfel stattfand.

Am Freitag Abend wurden die Drei von einem eigens für die Gipfelproteste eingerichtetem Schnellgericht zu Haftstrafen verurteilt.

Bizarr, aber bei den neuen Polizei Regeln möglich.

Peter aus Nürnberg in der Vorbereitung zur heutigen Solidemo zum Hergang.