Bis zu 600 Vorhaben gibt es auf dem afrikanischen Kontinent, die darauf zielen, die dortigen Öl- und Gasreserven zu erschließen. Über die Bedeutung von Klimaklagen im Kampf gegen Vertreibung und Menschenrechtsverletzungen sprach der südnordfunk mit Lucien Limacherr, dem Rechtsexperten von Natural Justice. Die Klage gegen die ostafrikanische Rohölpipeline EACOP vor dem ostafrikanischen Gerichtshof (EACJ) ist eine von vielen Klima- und Umweltklagen mit dem Ziel, der Fossilindustrie in Afrika Einhalt zu gebieten. Sie wurde 2020, also drei Jahre, nachdem die offiziellen Verträge für das fossile Megaprojekt in Uganda und Tansania unterschrieben waren, eingereicht. Zu den Kläger*innen gehören AFIEGO, Natural Justice Kenya und das tansanische Strategic Litigation Centre (SLC). Lucien Limacher und Dickens Kamugisha von AFIEGO aus Uganda diskutieren in einem Webinar von 350.org, warum Klimaklagen von strategischer Bedeutung sind.