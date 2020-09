"Egal wo, egal wer, egal warum"

In manchen Regionen gibt es keine Ärzt*innen mehr, die Schwangerschaftsabbrüche anbieten, Abtreibungsgegner*innen bedrohen Ärzt*innen und Patient*innen und das sogenannte "Werbeverbot", also der Paragraph 219a steht nach wie vor im Strafgesetzbuch. Die Debatte rund um Schwangerschaftsabbrüche ist also keineswegs "befriedet", wie immer mal wieder behauptet wird. Das wird auch heute, am 28. September, deutlich, wenn anlässlich des Safe Abortion Day bundesweit Aktionen stattfinden.

Wir haben mit Silke Stöckle vom Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung über den Aktionstag und die Situation in Baden-Württemberg gesprochen.