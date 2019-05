Ein Blauer Engel reicht nicht gegen Plastik-Becher

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hat am Dienstag 21. 5. 2019 – eine Initiative vorgestellt, um die Menge von Plastikbechern zu reduzieren. Mit einem Blauen Engel für Mehrwegbechersysteme will die Ministerin erste Schritte einer EU-Richtlinie umsetzen, die am Dienstag im EU-Rat verabschiedet wurde. Mit der Richtlinie soll der massive Eintrag von Plastik in die Meere verringert werden. Dafür soll unter anderem die Vermarktung von bestimmten Einweg-Kunststoffprodukten in der Europäischen Union bis 2021 verboten werden. Zu wenig kommentiert Viola Wohlgemuth, Plastik-Expertin von Greenpeace.





p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; }a:link { }