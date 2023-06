"Ein Schritt in Richtung autofreie Innenstadt" in Freiburg

Vor der Sitzung des Mobilitätsausschusses des Freiburger Gemeinderats am 14. Juni protestierte das Bündnis "Platz für Menschen" für eine autofreie Rempartstraße. In einer einjährigen Online-Petition hat das Bündnis 2000 Unterschriften für diese Forderung gesammelt und diese vor der Sitzung an die Mitglieder des Mobilitätsausschuss überreicht. Das Bündnis "Platz für Menschen" ist ein zivilgesellschaftlicher Zusammenschluss der folgenden Gruppen: Students for Future Freiburg, Klimacamp Freiburg, VCD Regionalverband Südbaden, Greenpeace Gruppe Freiburg, Fuß- und Radentscheid Freiburg, ADFC Freiburg/Emmendingen/Breisgau-Hochschwarzwald. Wir haben vor dem Rathaus mit Lena Eith, Sprecherin vom Bündnis Platz für Menschen gesprochen.