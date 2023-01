Ein solidarischer Lagebericht zur Situation von people on the move in Subotica Serbien

Subotica, an der nördlichen Grenze Serbiens, liegt genau zwischen der europäischen Hauptstadt Budapest und dem serbischen Belgrad. Nicht weit von hier ist der größte Grenzübergang nach Ungarn „Röszke-Horgos“, wo es nach der Schließung der ungarischen Grenzübergänge zu Serbien 2016 zu Rückstaus von Durchreisenden und anschließenden Protesten kam (Stichwort Free Röszke 11). Der Ungarische Präsident Orban hat den Wachposten Ungarn der Europäischen Festung damals mit populistischem Rückenwind ausgebaut und einen langen Grenzzaun entlang der gesamtem serbischen Grenze hochgezogen. Dieser teilt die Länder nun seit 6 Jahren mit Doppelzaun auf 4 m Höhe, Stacheldraht, Bewegungsmeldern mit automatischen Warn-Ansagen auf verschiedenen Sprachen.

Im Interview sind 2 Aktivist*innen des construct solidarity Kollektivs

Link zum im Beitrag angesprochenen Bericht von medical volunteers

https://medical-volunteers.org/Northern-Serbia-Advocacy-Report_OctNov_vFinal.pdf

