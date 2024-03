Im Freilab in der Ensisheimer Straße 4 ( Freiburg ) war letzten Mittwoch, am 18. 4. , einer der Termine des Repaircafés und Focus Kultur in Form von Nick war dabei und hat sich die Räumlichkeiten und Möglichkeiten zeigen lassen.

Das Freilab stellt seine Werkstätten auch anderen Vereinen zur Verfügung. Bei Pizza und Malzbier sprach ich mit Teilnehmenden über deren Projekte, unter anderem mit Olaf über seinen selbstgebauten Radioempfänger (siehe Bild).