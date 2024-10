Rundgang durch die Ausstellung : Modern Times – Bilder der 1920er Jahre

Im Museum für neue Kunst ist seit Freitag dem 27. September die neue „Modern Times“ Ausstellung zu sehen. Zu sehen sind Werke vom Expressionismus bis zur Neuen Sachlichkeit aus dem Lindenau-Museum in Altenburg, ergänzt mit Arbeiten der hauseigenen Sammlung. Otto Dix, George Grosz, Conrad Felixmüller und viele weitere spiegeln in den gezeigten Arbeiten das Leben in den Zwanziger Jahren wieder. Hauptsächlich geht es bei den Bildern und Installationen um Themen wie Armut und Reichtum, Kriegserlebnisse, Streiks und politische Radikalisierung. Nick hat sich im Vorfeld schon umgesehen und einiges an Infos zu hören bekommen. Akustisch zusammengefasst gibt es hier einige Eindrücke aus Nicks Rundgang durch die Räume des Museums in der Marienstraße 10a in Freiburg.