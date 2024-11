In der Schopfheimer Straße 3 in Freiburg war heute und gestern, also am 9. und 10. November 2024, Tag der offenen Tür und der war gut besucht. Es ließen sich viele der dort arbeitenden Kreativen von Nick für Focus Kultur zu Statements überreden. Mehrere Werkstätten und ähnliche Projekte vereint der Layback Workspace dort unter einem Dach. Hört hier also einen Zusammenschnitt von Nicks heutigem Rundgang.