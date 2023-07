Wir von Focus Kultur haben weder Kosten noch Mühen gescheut und unseren Graffitti-Experten nach Berlin entsandt.

Nick hat sich dort mit Bas2 die Ausstellung Komplexität versus Einfachheit in der Pop Up Art Gallery in der East Side Mall angesehen. Während eines kleinen Rundgangs durch den Raum hat der gute Nick ausgiebig mit Bas2 über die gezeigten Werke fachsimpeln können.

Mehr Info zur aktuellen Ausstellung Komplexität versus Einfachheit in der Pop Up Art Gallery in der East Side Mall in Berlin erhaltet ihr gerne jederzeit online unter:

https://www.ghscrewandfriends.de/exhibition2023/