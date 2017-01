Geboren 1888, gestorben am 1923: Katherine Mansfield hat in ihren 34 Lebensjahren ein Werk von über 100 Kurzgeschichten hinterlassen, deren Bedeutung für die Literatur von und über Frauen kaum zu überschätzen ist. Trotzdem wird sie in der Literaturgeschichte neben berühmteren ZeitgenossInnen wie ihrer Freundin Virginia Woolf oft übersehen. Zu ihrem Todestag, dem 9. Januar, haben wir Mansfield kurz vorgestellt.