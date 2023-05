Eine Büchse Buntes mit Annie Hall, William Basinski, Amy Cutler etc. pp.

Als die Büchse Buntes ihrerzeit eine ganz, ganz kleine Sendung war – mit dem bloßen Auge kaum zu erkennen – gab es noch gar keine Tonträger. Die alten Geschichten sagen, dass die Musik damals selbst gespielt werden musste, abgelesen von großen und schweren Steintafeln. Durch das Herumtragen solcher Tafeln zu den Aufführungsorten, so unsere Theorie, ist die Büchse Buntes dann groß und stark geworden, hat aber das ein oder andere Zipperlein bekommen. Was für eine Erleichterung, dass sie die Musik nun nicht mehr selbst machen muss! Sollen sich doch andere mit der Musik abmühen! Annie Hall kann sich gerne mit Memories That Never Happened belasten. William Basinski muss an The Clocktower and the Beach schwer zu tragen haben. Amy Cutlers Sister Time ist dann ein ordentlicher Brocken. Eine gute Zeit mit Bandscheibenvorfällen, Leistenbrüchen und dicken Knien in Eurer Büchse Buntes!

Im Studio: Jan

Musikalische Fernexpertise: Jasmin & Fabian

Tracklist

nullundnullzig - money_maker.jpg

Annie Hall - Memories That Never Happened

William Basinski - The Clocktower at the Beach

Telford! & Ghost on This Earth - Train to Vggnitti

Amy Cutler - Sister Time

Joanna Mattrey & Steven Long - Strider

Rắn Cạp Đuôi Collective - *1

SABIWA - Island no. 16 - Memories of Future Landscapes

Zext - LW

Dragonchild - s/t

The Remakquels - Lost Wisdom

Rob Mazurek Exploding Starv Orchestra - Lightning Dreamers

Blue Sun Chasing - Fetal

Troth - Uncut Flowers

Die nächste Büchse Buntes bestaunt ihr am 31. Mai, 17 Uhr im Musikmagazin.

Der nächste funkdefekt läuft am 12. Mai, 20 Uhr - mit einem Special zum Leipziger Festival "Ich würde ja gerne tanzen aber".