Eine Behörde inmitten des Dschungels des deutschen Ausländerrechts

Während sich alle um die Probleme der Kommunen zu sorgen scheinen wird öffentlich kaum thematisiert, dass die Ausländerbehörden in Deutschland völlig überlastet sind. Dies hat mitunter dramatische Folgen für die Menschen, die auf diese Behörde nun mal angewiesen sind. Weil sie nicht rechtzeitig einen Termin bekommen verlieren Leute ihre Arbeit, ihren Aufenthaltstitel, können nicht reisen, können keine Verwandten einladen, verpassen die Chance zur Einbürgerung etc. Die Misere hat viele Gründe, vor allem auch struktureller bzw. politischer Art. Deshalb hat die Kommission für Chancengleichheit und Teilhabe des Migrant_innenbeirats der Stadt Freiburg am letzten Freitag Souad Lamroubal als Expertin eingeladen. Souad Lamroubal lange Zeit in Ausländerbehörden gearbeitet und ist noch immer Beamtin. Außerdem ist sie unter anderem Autorin des Buches „Yallah Deutschland, wir müssen reden!“ und des Dokumentarfilms „Die Missachteten Jugendlichen“. Als Tochter einer wie man früher sagte „Gastarbeiterfamilie“ aus Marokko kennt Lamroubal beide Seiten in der Ausländerbehörde. Radio Dreyeckland hat den gut besuchten Vortrag von Souad Lamroubal am vergangenen Freitag aufgezeichnet.

