Katastrophale Zustände bei den Ausländerbehörden und niemand ist das ein Thema

Auch in Freiburg kommt die Ausländerbehörde ihrer Arbeit nicht hinterher. Dies hat für diejenigen, die halt zu dieser Behörde oft katastrophale Folgen, wird aber in der Öffentlichkeit als Problem so gut wie nicht angesprochen, geschweige denn dass Abhilfe geschaffen würde. Die Kommission für Chancengleichheit und Teilhabe des Migrant_innenbeirats der Stadt Freiburg wird deshalb am morgigen Freitag eine Informations- und Diskussionsveranstaltung durchführen (siehe unten). Als Referentin ist Souad Lamroubal eingeladen. Sie ist Fachexpertin für Migration, Integration und Bildung sowie Kommunalbeamtin und Autorin des Dokumentarfilms "Die verachtete Jugend" und des Buches "Yallah Deutschland, wir müssen reden!"

Radio Dreyeckland führte ein Vorabinterview mit Souad Lamroubal.

jk

Mehr hören von Souad Lamroubal und von den Problemen mit der Freiburger Ausländerbehörde könnte ihr:

Freitag, 24. 11. 23, ab 19 Uhr

im Großen Saal, Sundgauallee 9

Anmeldung: Teilhabe@mmb-freiburg.de