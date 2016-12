Eine ethische Alternative zum Kapitalismus?

Christian Felber ist Mitbegründer von attac Österreich und Autor mehrerer Bücher, die sich kritisch mit dem neoliberalen Kapitalismus auseinandersetzen. Im Jahr 2010 erschien sein Buch über die „Gemeinwohlökonomie“, darin stellt er ein alternatives Wirtschaftssystem vor bei dem das Gemeinwohl im Mittelpunkt des Wirtschaftens steht. Die Ideen der Gemeinwohlökonomie werden vor allem in Österreich inzwischen schon in mehreren Gemeinden und hunderten Unternehmen umgesetzt. Am kommenden Mittwoch wird Christian Felber in Freiburg zum Thema „Gemeinwohlökonomie in der Praxis des Wirtschaftens“ sprechen. Im Interview erläutert Christian Felber die Grundzüge der Gemeinwohlökonomie.