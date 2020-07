Einstieg in den Ausstieg - die aktuelle Suche nach einem Lager für hoch radioaktive Abfälle in Deutschland

Ab 2050 sollen über 27.000 m³ deutscher hoch radioaktiver Müll in "tiefen geologischen Schichten" entsorgt werden. Ein Webseminar für JournalistInnen gab am 8. Juli 2020 Eckpunkte des Bundesamtes für die Endlagerung nuklearer Abfälle (BASE) bekannt.

Unser Bericht versucht etwas Licht ins Dunkel zu bringen und zur Diskussion beizutragen, die in den vergangenen Jahren angesichts eines gefühlten "Endes der Atomenergie" in Deutschland ziemlich zum Erliegen kam. Denn nichts ist vorbei und es ist nicht anzunehmen, dass ein tiefes strahlendes Loch so konsensfähig ist wie der Ausstieg aus der Atomenergieproduktion.