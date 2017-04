Elf Tote und über vierzig Verletzte

Bei einem Anschlag im russischen Sankt-Petersburg am gestrigen Montag Nachmittag sind elf Menschen ums Leben gekommen und über vierzig verletzt worden. Eine Bombe explodierte in einem U-Bahn-Wagen zwischen den Stationen Sennaja-Platz und Technologisches Institut. Eine weitere Bombe an der Station Wosstanija-Platz konnte rechtzeitig entdeckt und entschärft werden.

Zum Anschlag hat sich noch niemand bekannt. Die private russische Nachrichtenagentur Interfax spricht von einem 23-jährigen Islamisten. Er habe eine Splitterbombe im Rucksack getragen und einen Selbstmordanschlag verübt. Die staatliche Nachrichtenagentur TASS vermutet ihrerseits, dass ein Mann und eine Frau aus Zentralasien für den Anschlag verantwortlich seien.

