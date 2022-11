EndFossilOccupy-Bewegung: das Comeback des Klimastreiks?

Mit Beginn der COPs gibt es auch immer viele Proteste der Klimagerechtigkeitsbewegung, die Druck auf ihre Regierungsvertreter*innen ausüben und die mediale Aufmerksamkeit auf die Verhandlungen lenken sollen. Am Montag haben beispielweise Aktivist*innen von XR in den Niederlanden mit Fahrrädern einen Flughafen besetzt und so u.a. Private Jets am Starten gehindert. Aber auch eine neue Protestbewegung kommt womöglich gerade ins Rollen: EndFossilOccupy heißt sie und ist ein Bündnis aus verschiedenen Orgas und aktivistischen Gruppen der globalen Klimagerechtigkeitsbewegung. Geplant und zum Teil schon umgesetzt sind Schul- und Unibesetzungen deustchland-, europa- und weltweit, das Comeback des Klimastreiks. Radio Dreyeckland hat mit einem der Mitbgründer der Bewegung aus Göttingen gesprochen. Außerdem berichtet deutsch-britische Aktivistin und Studentin Pickle über die Besetzung der University of Leed aus UK.