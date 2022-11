"Wenn wir das 1,5°-Ziel nicht erreichen, könnte mein Land unter Wasser stehen"

Am Montag, den 06.11. startete die COP27, die 27. UN-Klimakonferenz in Sharm El-Sheikh in Ägypten. Nicht nur Regierungsvertreter*innen reisten an, sondern auch Aktivist*innen aus der ganzen Welt, auch aus dem Globalen Süden. Mit einer von ihnen konnten wir sprechen: Alab Mirasol, philippinische Studentin und Aktivistin, berichtet aus Sharm El-Sheik über die Stimmung auf der COP, über ihre Forderungen, ihr Gespräch mit Olaf Scholz und darüber, was eine weiter eskalierende Klimakrise für ihr Land bedeuten würde, aber warum sie trotzdem noch Hoffnung hat. Das Interview ist auf Englisch, und weil Alab aus einem Bus in der ägyptischen Wüste angerufen hat, war auch die Verbindung nach Freiburg nicht die beste. Trotzdem ist hier ein wichtiger Blick auf die Klima-Verhandlung von fast 100 Ländern aus der aktivistischen Perspektive einer jungen Filipina, deren Heimat mit am meisten von den Auswirkungen der Klimakatastrophe betroffen ist.