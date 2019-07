Endlich Bewegung in der Wohnungspolitik - wie kommt's?

Beim Neubauprojekt "Kleineschholz" im Stühlinger sollen 550 Wohnungen ausschließlich von am gemeinwohl orientierten Unternehmen gebaut werden. Das Land bringt ein Wohnraumförderungsgesetz im sozialen Wohnungsbau auf den Weg. In Berlin hat der Senat einen Mietendeckel beschlossen und selbst die börsennotierte Großvermieterin Deutsche Wohnen, fühlt sich plötzlich genötigt, nichtmehr als 30 % des Nettoeinkommens als Miete zu verlangen. Das alles nach Jahren, in denen die Politik wegguckte wie die Mieten mehr und mehr durch die Decke gingen. Radio Dreyeckland fragte den Vorsitzenden des Badischen Mieterrings, Volker Hug woher das kommt. Dieser weiß eine Antwort für den Freiburger Fall und eine generelle Antwort.