Engpässe in der Versorgung von Senior*innen

Eine Krebs-OP muss monatelang verschoben werden, weil der Patient sich um seine pflegebedürftige Frau kümmern muss und für sie kein Kurzzeitpflegeplatz frei ist: Ein besonders schockierendes Beispiel für die Engpässe, über welche die Vertreterin des Seniorenbüros mit Pflegestützpunkt in der Sitzung des Sozialausschusses am 19. Januar berichtete. Neben diesem Tätigkeitsbericht ging es um ein geplantes Multifunktionsbüro u. a. mit Quartiers- und Jugendtreff und Geflüchtetenunterkunft am Güterbahnhof, um die Kombination von Sozialticket und 'Deutschlandticket' (die nun doch auf sich warten lässt), die angepassten Bezugsgrößen für angemessene Heizkosten bei Sozialleistungsbezug und die soziale Abfederung der Energiekosten. Michael hat die Sitzung für RDL verfolgt und berichtete.