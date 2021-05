Episode 1 - Polizeihistorie

Wir starten unsere Sendereihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen.

In Episode 1 von "Sicherheit für wen?!" schauen wir uns die Wurzeln der deutschen Polizei und ihre Entwicklung bis heute an. Dabei sprechen wir über die Urspünge im Kolonialismus, Entwicklungen in der Weimarerzeit, NS-Zeit und DDR und darüber, wie Reformen und Protestbewegungen das Freund- und Feindbild der Polizei beeinflußt haben. Außerdem hören wir Einschätzungen zur heutigen Entwicklung der Polizeiarbeit und einen Blick in die Zukunft.

Wir bedanken uns bei der Zusammenarbeit für Episode 1 bei:

Archiv für Soziale Bewegungen

ignite! Kollektiv

Informationsstelle Militarisierung

Quellen und Rechercheempfehlungen folgen an dieser Stelle.