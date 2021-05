Sicherheit für wen?! - Episode 1 - Polizeihistorie

Wir starten unsere Sendereihe zu institutionalisierter Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternativen Ansätzen.

In Episode 1 von "Sicherheit für wen?!" schauen wir uns die Wurzeln der deutschen Polizei und ihre Entwicklung bis heute an.

Wir bedanken uns bei der Zusammenarbeit für Episode 1 bei:

Archiv für Soziale Bewegungen

ignite! Kollektiv

Informationsstelle Militarisierung

Sicherheit für wen?!

Institutionalisierte Diskriminierung in der Polizeiarbeit und alternative Ansätze - Eine Podcastreihe

Rechte Chatgruppen in Deutschland, rassistische Polizeigewalt in den USA, die Diskussion um Racial Profiling - fast jede Woche dringen derzeit neue Artikel, Sendungen oder Podiumsdiskussionen an die Öffentlichkeit, welche verschiedene Aspekte der Polizei kritisch beleuchten. Auch wir fragen uns: Was ist Polizei? Wieso ist Polizei? Und was könnte es stattdessen geben?

Für die Podcastreihe “Sicherheit für wen?!” sprechen wir mit Personen, die von Polizeigewalt betroffen sind, fragen bei Intitiativen, und ja, natürlich auch bei der Polizei nach Antworten.

Ab dem 19. Mai läuft jeden dritten Mittwoch des Monats um 20:00 bei Radio Dreyeckland eine Reihe, die einen kritischen Blick auf die Polizei, ihre Struktur, ihr Wirken und schließlich Alternativen zum Status Quo wirft.

In der ersten Folge dreht sich alles um die Ursprünge, also die Historie der Polizei.

Hört bei uns mehr zur Geschichte und Hintergründen polizeilicher Arbeit, zu lokalen Gruppen und Einzelpersonen aus Freiburg, die sich mit der Dokumentation und Aufarbeitung von Diskriminierung beschäftigen und Überlegungen zu Reformen und Alternativen.

Wir weisen hier auf eine aktuelle Umfrage zu Racial Profiling in Freiburg hin:

[English] https://www.survio.com/survey/d/C4M0H7R9K2P6Q4H1A

[Deutsch] https://www.survio.com/survey/d/W4P5M6O4F4P5N6M3X

Unter anderem erwarten euch Inputs zu den Themen

- Polizeihistorie

- Psychologie der Polizei

- Racial Profiling

- Transmisogynie und Sexismus

- Transformative Gerechtigkeit und Awareness

Unterstützt wird das Projekt von Demokratie Leben! und dem Amt für Migration und Integration der Stadt Freiburg

Falls ihr selbst etwas zum Thema beizutragen habt, in lokalen Projekten involviert seid oder Tipps für weitere Quellen und Interviewpartner*innen habt, dann meldet euch hier:

polizeirecherche@rdl.de

PGP-key