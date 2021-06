Episode 2 - Psychologie der Polizei

"Wie funktioniert eigentlich die Polizei?" fragten wir uns am Anfang unserer Recherchen zu Diskriminierung in der Polizeiarbeit. Inwiefern hängen die hierarchischen Strukturen des Apparates mit den vielen aktuellen Meldungen zu Rechten Chatgruppen, gewaltvollen Einsätzen und alltäglicher Diskriminierung in Form von z.B. rassistischen Kontrollen zusammen? Wie tickt die Polizei?

Um diesen Fragen auf die Schliche zu kommen werfen wir in dieser Episode einen Blick hinter die Kulissen und befragen vor allem Menschen, die in diesem Apparat stecken und ehemaligen Polizisten - also vor allem cis-Männer - zum Aufbau der Polizei, den Inhalten, die dort vermittelt werden und "Cop Culture". Zu Wort kommen Ausbildende Polizisten und ehemalige Polizisten. Bevor wir in unserer Reihe mit der Kritik des polizeilichen Systems beginnen und die Auswirkungen von hierarchischen Strukturen im Alltag von diskriminierten Menschen und Gruppen beleuchten, führen wir uns in dieser Episode die Selbstwahrnehmung der Polizei vor Ohren.

