Episode 1: A wie Asexuell

Wir fangen vorne an:

A - wie Asexuelles Spektrum



In der ersten Sendung unserer Reihe zu Körper und Sexualität hören wir Gespräche über das asexuelle Spektrum oder auch Asexualität genannt. Es geht um Allonormativität und "cumpulsory sexuality", Coming-Outs und Pathologisierung, aber auch Knoblauchbrot und Kuchen. (Hä?! - einfach reinhören)

Dazu sprechen wir unter anderem mit Irina vom Verein Aktivista, Anni und Katha von ace_arovolution, Luca und Marie



Links zur Sendung:

ace_arovolution - https://www.instagram.com/ace_arovolution/

aktivista_net - https://www.instagram.com/aktivista_net/

[Un]sichtbar gemacht - das Buch von Anni und Katha - https://acearovolution.webnode.page/un-s...

Bücher und Romane - https://aktivista.net/links/romane-buecher/

Filme und Serien - https://aktivista.net/links/filme-serien/





