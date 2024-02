Eröffnung des Konsumraums am 22. Februar 2024

Während es in anderen Bundesländern schon seit Jahrzehnten Drogenkonsumräume gibt, dauerte es hier im Süden länger, bis nun endlich auch in Freiburg ein solcher eröffnet wurde- erst der zweite in Baden-Württemberg (den anderen gibt es seit einigen Jahren in Karlsruhe). Lokale und ministerielle Prominenz, sowie zahlreiche Medienvertreter*innen konnten am 22.02.2024 der Eröffnung am 11 Uhr beiwohnen. Radio Dreyeckland war vor Ort, sprach mit einem Betroffenen, mit Vertreter*innen der Drogenhilfe, aber auch mit Hannes Wagner (Grünen Stadtrat). Was bedeutet der Konsumraum für die Betroffenen, was fehlt vielleicht auch noch und wie steht es um die "Umgestaltung" des Colombiparks, die mit einer Verdrängung drogengebrauchender Menschen in den rückwärtigen Teil des Parks einhergeht.