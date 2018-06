Erdogans deutsche Hilfspolizei

Während sie in den Trümmern von Kobanê jene Mörderbände stoppten, die sich "Islamischer Staat" nennt und den Terror auch nach Europa brachte, waren die Kurdinnen und Kurden Syriens die Helden. Das ist nicht lange her, aber längst vergessen. Mittlerweile werden sie in Deutschland ganz entlang der Argumentationskette des türkischen Präsidenten wegen Nähe zur PKK mit Repression überzogen. Am Mittwoch wurden ein kurdischer Verein, fünf Privatwohnungen und das kurdische Informationszentrum Civaka Azad in Berlin durchsucht. Anlass war eine Informationsveranstaltung zu Afrin vor mehr als einem halben Jahr. Während der kurdische Präsidentschaftskandidat Selahattin Demirtas seinen Wahlkampf vom Gefängnis aus führen muss, wo er seit ca. 20 Monaten wegen seiner politischen Reden in Untersuchungshaft sitzt, durchsucht die deutsche Polizei mal eben kurz vor der Wahl die Räume der KurdInnen und demonstriert damit auch den türkischen WählerInnen in Deutschland und in der Türkei, dass Erdogan nicht alleine steht, dass da schon etwas dran ist mit der Gefährlichkeit der KurdInnen. Radio Dreyeckland sprach mit Ali Cicek von Civaka Azad.