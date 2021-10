Es braucht unabhängige Ermittlungsstellen gegen Polizeigewalt

Wer schon einmal Opfer ungerechtfertigter Polizeigewalt geworden ist, weiß es: Wer deshalb eine Anzeige erstattet hat mit einer Gegenanzeige zu rechnen. Ermittlungen, Aussagen gegen Kolleg*innen, kommen kaum vor, die Staatsanwaltschaft will ständig einstellen, der Fall schleppt sich über Jahre. Die Erklärungen des Polizeisprechers werden von den Medien normalerweise wie eine objektive Tatsachenfeststellung, nicht wie die Verlautbarung der betroffenen Behörde übernommen. Der Anwalt Ulrich Klinggräff schildert gegenüber Radio Dreyeckland dieses mühselige Geschäft und fordert die Einrichtung unabhängiger Ermittlungsstellen.

Wer sich weiter für das Thema interessiert, kann auch am Mittwoch 17. 11. 21 um 20-21 Uhr den nächsten Beitrag aus unserer Reihe "Sicherheit für wen?" hören. In der Sendung wird es ebenfalls um Verfahren gegen die Polizei gehen. Wiederholung Do. 18. 11. 13-14 Uhr.