Ausbruch vom 28.01.2024

In der heutigen Sendung geht es Schwerpunktmäßig um den Rondenbarg-Prozess welcher am 18.01.2024 am Hamburger Landgericht begann. Zu hören gibt es ein Interview mit dem Strafverteidiger von Klinggräff, über die Bedeutung des Verfahrens für das Demonstrationsrecht. Einen Bericht von den ersten beiden Prozesstagen vom Strafverteidiger Adrian Wedel. Einen Bericht von der Solidaritätsdemonstration am 20.01.2024 in Hamburg.

Am Ende gibt es noch eine kurze Rezession der Gefangenenzeitschrift "der lichtblick".



Mehr Infos zum Rondenbargverfahren findet ihr hier https://gemeinschaftlich.noblogs.org/ und Infos zur Zeitschrift "der lichtblick" hier https://www.lichtblick-redaktion.de/