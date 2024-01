Aktion Bleiberecht im Interview

Ben, der Teil von Aktion Bleiberecht ist, sprach im Interview mit RDL über die auf EU-Ebene geplanten Verschärfungen im Bereich des Asylrechts. Anlass war ein Vortrag von Aktion Bleiberecht, der am 11.01.2024 an der Universität Freiburg gehalten wurde.

In dem Interview ging es auch um die Lebenswirklichkeit Geflüchteter in der Landeserstaufnahmeeinrichtung und um einen Prozess vor dem Verwaltungsgericht Freiburg, der am 18.01.2024 stattfinden soll.



Weitere Informationen zu dem Europäischen Asylabkommen finde sich in einem weiteren Interview, hier auf der Seite von RDL, auch mit Hinweis auf eine am 13.01.2024 geplante Demonstration gegen eben diese Verschärfungen.