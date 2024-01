Gegen die de facto Abschaffung des Rechtes auf Asyl auf EU-Ebene

Nach den neuerlichen Verschärfungen ist das "Gemeinsame europäische Asylsystem" endgültig zu einem Euphemismus für die Abschaffung des Rechtes auf Asyl geworden. Der Trick besteht darin, dass man von einer fiktiven "Nichteinreise" ausgeht. Wer nicht im Land ist, hat auch keine Rechte, die in dem Lande gelten, auch nicht Rechte wie das Recht auf Beistand durch eine Anwältin, das Recht sich frei zu bewegen etc. Am kommenden Samstag, 13. 1. 24 um 12 Uhr will ein Bündnis dagegen auf dem freiburger Rathausplatz demonstrieren. Radio Dreyeckland sprach mit Vinzenz vom Aktionsbündnis, das die Demo organisiert.

